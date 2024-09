Le CCGJ reçoit Stéphane Vachon pour son dîner-conférence

Le président d'Arbraska et co-propriétaire de The Trekking Group est le conférencier invité de la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) lors de son dîner du 9 septembre au Château Joliette.

La capacité de Stéphane Vachon à aligner les stratégies commerciales sur ses passions personnelles tout en favorisant une culture d'entreprise forte et la créativité au sein de son équipe explique son grand succès. Son parcours est une source d'inspiration et de fierté pour la région, propulsant The Trekking Group comme un brillant exemple d'excellence entrepreneuriale dans l'industrie de l'aventure en plein air.

Il a transformé l’industrie de l’aventure en plein air avec des stratégies audacieuses et innovantes. Son histoire de réussite commence en 2002 avec la création d’Arbraska, la plus grande entreprise de parcs d’aventure en plein air en Amérique du Nord. Depuis, ce sont plus de 20 sites qui ont été développés via différentes marques au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et les États-Unis. L’entreprise est également reconnue à travers le monde pour son expertise et son service de construction d’activités aériennes.

Chaque mois, la CCGJ récompense une organisation ou une entreprise ayant contribué activement au développement économique de la MRC de Joliette en lui décernant le prix de la personnalité du mois. En septembre, le prix sera remis à Leblanc Illuminations Canada. L’entreprise devient ainsi finaliste pour le prix de la personnalité de l’année pour le gala Xcelsiors de 2025.