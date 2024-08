La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière célèbre ses 40 ans

L’année 2024 marque le 40e anniversaire de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Comme plusieurs fondations œuvrant en santé, la fondation, initialement nommée Fondation du CHRDL, est née d’un besoin en équipement médical. En effet, c’est lors d’une demande d’achat d’un CT-Scan formulée en 1984 par la direction de l’hôpital que tout a commencé. Afin de procéder à l’acquisition de cet appareil, le ministère exigeait une implication financière du Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL) de l’ordre de 250 000 $, soit une somme représentant un grand défi pour les administrateurs de l’établissement. Ces derniers prirent donc l’initiative de mettre sur pied la fondation et d’amasser des fonds pour financer l’achat du CT-Scan et éventuellement d’autres équipements médicaux.

Depuis sa création, la fondation a investi plus de 30 millions de dollars dans les différentes installations de santé et de services sociaux dans le nord de la région. Elle poursuit depuis toujours sa mission de mobiliser la communauté et recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière.

La fondation a toujours eu un rôle d'importance face au développement de l'offre de services de son grand partenaire, le CISSS de Lanaudière, auparavant le CSSS du nord de Lanaudière. Il est important également de rappeler que la volonté, depuis toujours, est de pouvoir assurer le développement des soins et services, en complémentarité avec ce que le gouvernement offre et permet. Afin d’améliorer ces soins et services, la fondation investit continuellement, année après année, dans des équipements de haute technologie, du matériel assurant le confort et la sécurité des usagers ainsi que différents projets visant le mieux-être. Le travail de la fondation est primordial dans la région, car il est plus qu’important

La fondation, maintenant

La fondation est d’ailleurs en pleine campagne de financement. Depuis 2023, la fondation a lancé sa Grande campagne qui se nomme « Agir ensemble, pour l’humain » avec comme objectif de récolter 4 millions de dollars. Aujourd’hui la fondation peut fièrement affirmer qu’elle a presque atteint cet objectif, grâce à la générosité des partenaires et des donateurs. Avec cette campagne, la fondation souhaite sensibiliser la population à l’idée qu’il est possible de faire de grandes choses, tous ensemble. Elle souhaite mobiliser la communauté afin de réaliser de grands projets.

« Les 40 ans de la fondation soulignent 40 ans d’humanisme, d’engagement, de collaboration et bien plus. Moi-même étant à la fondation depuis de nombreuses années, je vois tous les jours son avancement, ses progrès et sa détermination en tant qu’organisme. Elle permet d’améliorer considérablement les soins de santé et les services sociaux dans le nord de la région, ce qui est incroyable! » exprime Maude Malo, directrice générale de la fondation depuis 2020, mais à la fondation depuis 2009.

« Nous sommes plus que fières du travail accompli par la fondation, mais nous sommes aussi fières de voir une communauté tissée aussi serrée. Une population généreuse et reconnaissante envers la fondation. Nous souhaitons exprimer un sincère merci à nos précieux donateurs, partenaires, collaborateurs, bénévoles et employés de faire ce qu’ils font afin que la fondation continue d’exister et de rayonner », souhaitent également ajouter Stéphanie Morin et Dre Marylin Simard-Gravel, coprésidentes de la fondation.

Célébration

Afin de souligner cet anniversaire important, la fondation organisera un nouvel événement en décembre prochain. Sans trop en dire pour le moment, la fondation souligne qu’il s’agira d’un événement lumineux et différent, qui n’a jamais été vu dans la région. Pour plus de détails, les intéressés peuvent se rendre sur le www.votrefondation.org, ou encore suivre la fondation sur Facebook afin d’en connaître les détails prochainement.