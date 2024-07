David Prévost, nouvel atout du CJE de Montcalm

David Prévost s'est joint au conseil d'administration du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Montcalm. Élu lors de l’assemblée générale annuelle du 18 juin, M. Prévost succède à Sophie Turenne qui était en poste depuis huit ans.

Résident de la MRC de Montcalm, M. Prévost est reconnu pour son engagement communautaire. Fort d’une expérience de près de trois ans au Centre d’action bénévole de Montcalm et d’un diplôme en gestion de commerce, il possède une fine compréhension des réalités du milieu et un intérêt marqué pour l’entrepreneuriat.

Animateur de camp de jour pendant cinq ans, M. Prévost est un passionné du travail auprès des jeunes. Son dynamisme, son sens de l’humour, son désir d’apprendre et ses idées novatrices seront des atouts précieux pour le conseil d’administration du CJE de Montcalm.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à cette belle équipe du CJE. Je souhaite mettre à profit mon expérience et mes compétences afin de contribuer au succès de l’organisation et à l’épanouissement des jeunes de la région », a déclaré M. Prévost.