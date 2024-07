Construction: les employeurs ont moins de difficultés à recruter de la main-d'oeuvre

La grève générale illimitée ayant paralysé les opérations de l'usine Kruger de Crabtree pendant un peu plus d'un mois vient de prendre fin. Les syndiqués ont en effet appuyé massivement l'entente de principe intervenue le 2 juillet entre leurs représentants et l'employeur. Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et ...