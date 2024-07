Les syndiqués de Kruger à Crabtree adoptent à 84 % leur nouveau contrat de travail

Après plus de 10 mois de négociation et un peu plus d’un mois de grève, une entente de principe est survenue entre les parties en fin de journée le 2 juillet. La partie syndicale rencontre les délégués du conseil syndical demain 3 juillet. L’assemblée générale où l’entente sera présentée et soumise au vote des membres du STTPPC aura, ...