Un Carrefour jeunesse-emploi BRANCHÉ sur ses jeunes

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Montcalm a tenu son assemblée générale annuelle le 18 juin, dévoilant un rapport d'activités 2023-2024 marqué par l'engagement envers les jeunes de la MRC, malgré des défis de taille.

L'année écoulée a en effet été marquée par le signal d’une coupure de financement imminente de la part de Services Québec, un important partenaire financier. Cette décision, bien que difficile à comprendre au vu des besoins grandissants des jeunes de la région, n'a pas entaché la détermination du CJE à poursuivre sa mission. Et au regard du bilan de l’année 2023-2024, qui fait état d’une année bien remplie, tant pour l’équipe que pour les administrateurs, le CJE est définitivement connecté sur les besoins de ses jeunes.

Faits saillants du rapport annuel 2023-2024 :

2 687 jeunes rencontrés

395 dossiers ouverts, dont 313 nouveaux et 82 suivis

54 dossiers avec parcours multiples

82 intégrations et/ou maintiens en emploi

91 intégrations et/ou maintiens aux études

163 clients SACAIS

1 076 jeunes accompagnés en emploi, en orientation ou en intervention 579 jeunes ayant participé aux volets du Créneau carrefour jeunesse

1 845 jeunes ayant participé à un service, projet ou activité du CJE

73 entreprises ont bénéficié de nos services

5 présentations de nos services dans les écoles du territoire

50 personnes présentes lors des portes ouvertes du CJE

Pour Véronique Venne, présidente du CJE, les résultats sont éloquents. « À notre équipe extraordinaire, je tiens à exprimer ma plus sincère reconnaissance pour votre dévouement continu et votre grande capacité d’adaptation. Votre travail acharné et votre engagement sont la clé de belles réussites. Grâce à votre passion et votre expertise, nous avons pu créer un environnement où chaque jeune peut s’épanouir et réaliser ses rêves. »

Au cours de la soirée, l’équipe et les administrateurs ont salué la contribution exceptionnelle de Mme Sophie Turenne, qui terminait son mandat au poste « jeune », après 8 années d’engagement.

Le rapport annuel complet est disponible en format numérique au cjemontcalm.com ou en version papier dans les bureaux du CJE.

Composition du conseil d’administration

À l’exception de Mme SophieTurenne qui n’a pas souhaité briguer de nouveau mandat, le conseil d’administration, composé de passionnés de tout horizon, reste inchangé. Souhaitons la plus cordiale des bienvenues à M. David Prévost qui se joint avec enthousiasme au conseil d’administration, succédant ainsi à Mme Turenne au poste « jeune ».