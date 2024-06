Cascades Sonoco inc. honorée par la CNESST

La grande entreprise Cascades Sonoco inc., dont l'usine est située à Berthierville, a obtenu un prix décerné par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dans la catégorie Innovation.

Un honneur bien mérité qui récompense l’ingéniosité et l’engagement de ces entreprises d’ici à rendre leur milieu de travail toujours plus sécuritaire.

À l’usine de Berthierville de Cascades Sonoco inc., les travailleuses et les travailleurs doivent régulièrement appliquer une étiquette de repérage sur le papier-carton en phase de rebobinage en cas de défaut de fabrication. Pour ce faire, ils devaient auparavant monter une douzaine de marches à la course et apposer l’étiquette près de couteaux. Cette procédure entraînait des risques de chutes et de coupures. Afin d’éliminer ces risques, une équipe à l’interne a créé l’étiqueteuse de défauts.

L’innovation élimine les risques de contact avec les couteaux ou les chutes. Désormais, l’étiquette est apposée par l’étiqueteuse alors que le travailleur ou la travailleuse demeure au poste de contrôle, en bas des escaliers.