Québec allonge 2,4 M$ à Juripop pour aider des victimes d'harcèlement au travail

Deux entreprises de Lanaudière ont rayonné hier au 26e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait ses lauréats nationaux. Il s'agit de INFLO Technique inc. et Coop santé de solidarité du grand Brandon. Ces personnes – des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec – ont ...