Des entrepreneurs de la région lauréats nationaux du Défi OSEntreprendre

Deux entreprises de Lanaudière ont rayonné hier au 26e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait ses lauréats nationaux. Il s'agit de INFLO Technique inc. et Coop santé de solidarité du grand Brandon.

Ces personnes – des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec – ont été sélectionnées parmi les 75 215 inscrites!

INFLO Technique inc. obtient le 1er prix de la catégorie Exploitation, transformation, production du Volet Création d’entreprise. Une équipe entrepreneuriale qui allie expertise, qualité et complémentarité pour créer et fabriquer des vannes sur mesure pour les domaines militaire et marine, de l’énergie et de l’ingénierie sur mesure. Une innovation québécoise qui favorise l’impact sur l’économie locale tout en s’adressant à un marché de niche à haut potentiel.

Coop santé de solidarité du grand Brandon obtient le 2e prix de la catégorie Économie sociale du Volet Création d’entreprise. Une approche ambitieuse pour créer un milieu intégré en soins de santé et un environnement de travail attrayant pour les médecins et leur équipe afin de répondre à un besoin criant d’une population vieillissante. Un exemple inspirant de projet collectif et de mobilisation du milieu.