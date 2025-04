Deux des syndicats d'Hydro-Québec votent en faveur d'un mandat de grève

Les membres du Syndicat des technologues d'Hydro-Québec et du Syndicat des employés de métiers d'Hydro-Québec ont voté en faveur d'un mandat de grève générale illimitée à près de 99 % chacun.

Les deux syndicats représentent ensemble plus de 8000 employés de la société d'État.

«Ce vote, tenu dans un contexte de négociations difficiles qui s'étirent depuis plus de 14 mois, a recueilli un taux de participation exceptionnel, voire même historique, soit de plus de 86% des membres», ont déclaré conjointement Robert Claveau et Frederic Savard, présidents respectifs des deux syndicats, par voie de communiqué.

Lundi, le Tribunal administratif du travail a rejeté les plaintes de deux autres syndicats d'Hydro-Québec qui affirmaient que le producteur électrique négociait de mauvaise foi et entravait les activités syndicales.