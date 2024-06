La CCGJ présente son conseil d’administration pour la saison 2024-2025

Lors de assemblée générale qui s'est tenue le 11 juin dernier à La Distinction, la Chambre de Commerce du Grand Joliette a procédé à la nomination des membres de son conseil d'administration pour la prochaine saison.

Cette année, six postes de 2 ans et un poste de 1 an devaient être comblés alors que neuf candidats aspiraient à être élus. Il y a donc eu élection sur place et le nouveau c.a. s’est ensuite concerté à huit clos afin d’élire le Président, soit la réélection de M. Pol Brisset pour une deuxième année consécutive. Ce fût un événement record cette année alors que l’AGA comptait 95 personnes inscrites.

Voici donc la composition des membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Grand Joliette :

PRÉSIDENT – Pol Brisset | Alchimiste Microbrasserie - RÉÉLU

Madame Hélène Archambault | R.H.A. Conseil - RÉÉLUE

Madame Laurie-Anne Beaulieu | Groupe Jetté – RÉÉLUE

Madame Sonia Guilbault-Boulard | Martin, Boulard, société de comptables professionnels agréés –

NOUVELLE ADMINISTRATRICE

Nicolas Préville-Ratelle | Préville-Ratelle Avocats inc. - NOUVEL ADMINISTRATEUR

Louis-Simon Lamontagne | F. Thériault – NOUVEL ADMINISTRATEUR

Monsieur Alexandre Désy | Consulterre

Monsieur Jacob Drapeau | DRH

Madame Marie Van den Broek | Evol

Monsieur René Martin | Martin et Savoie, CPA

Lors de l’événement, les administrateurs sortants furent remerciés pour leur contribution dans le cadre de leur mandat. Nous saluons l’implication de Xavier Roy, directeur général du Festival de Lanaudière, de M. Sébastien Buisson, directeur général des Habitations Bordeleau ainsi que Me David Couturier, avocat chez Dunton Rainville, tous trois grands piliers de la CCGJ qui ont contribué activement à son développement ces dernières années.

Les comités responsables des différentes activités ainsi que l’élection du comité exécutif à même le nouveau c.a., seront formés au courant des prochaines semaines. La directrice générale, Madame Jade Poitras Bessette, a dressé un bilan positif d’une année marquée par une augmentation du nombre de membre grâce à la nouvelle division Mission Relève et l’ajout significatif de près de 10 événements supplémentaires au courant de la dernière année.

L’équipe entame la saison estivale en mode planification afin de programmer les prochains événements qui seront annoncés lors du premier 5 à 7 de la CCGJ en septembre prochain.