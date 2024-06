Le CRTC ordonne aux services de diffusion en ligne de contribuer au contenu canadien

Réunis en une seule et unique assemblée générale, une première en plus de 30 ans, les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier de Crabtree excédés par la lenteur, le manque de sérieux de l’employeur et des offres monétaires insuffisantes ont déclenché la grève générale illimitée sur le champ. « On ...