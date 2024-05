Hydro-Québec dégage un bénéfice net de 1,6 milliard $ au 1er trimestre, en baisse

Confrontée à un hiver particulièrement doux et à un recul des exportations, Hydro-Québec affiche un bénéfice net en baisse de 655 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2024, par rapport à la même période l'an dernier.

Son bénéfice net est ainsi passé de 2,23 milliards $ pour le premier trimestre de l'exercice 2023 à 1,58 milliard $ au même trimestre en 2024.

La société d'État explique ces résultats d'abord par une baisse des exportations, engendrée par une baisse marquée des apports en eau dans ses grands réservoirs. Elle a donc limité ses ventes sur les marchés à court terme pour faire preuve de prudence dans la gestion de ses stocks.

Les ventes hors du Québec sont ainsi passées de 1,24 milliard $ au premier trimestre de l'an dernier à 446 millions $ au premier trimestre de 2024, soit une diminution de 793 millions $.

De plus, on a vécu un hiver avec des températures plus élevées que la normale, ce qui a entraîné une diminution du volume des ventes d'électricité au Québec. Ces dernières ont tout de même enregistré une hausse de 168 millions $, en raison de la hausse des tarifs. Hydro-Québec note qu'il y a quand même eu une croissance de la demande en électricité, mais que celle-ci a été modérée par les températures plus douces.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne