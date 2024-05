Défi OSEntreprendre : l'entreprise Signalisation de ville finaliste au national

L’entreprise Signalisation de ville, située dans la MRC Les Moulins, se retrouve parmi les cinq finalistes nationaux du volet Réussite inc. de la 26e édition du Défi OSEntreprendre.

Avait lieu en début de semaine, l’analyse des candidatures des entreprises finalistes des 17 régions administratives du Québec. Cinq d’entre elles se sont démarquées, dont l’entreprise de Terrebonne.

« Nous étions convaincus que le dossier de candidature de Signalisation de ville allait se démarquer. L’entreprise enregistre une croissance constante depuis plusieurs années déjà et a procédé à de gros investissements dans la région, tout en conservant un véritable esprit de famille », de dire Hamid El Arch, conseiller au démarrage d’entreprises au Service de développement économique et touristique de la MRC Les Moulins.

« Je tiens à féliciter les entrepreneurs Marilyne Vallières, présidente et co-fondatrice ainsi que Jimmy Girard, directeur général et co-fondateur de SDV et toute leur équipe pour cette nomination grandement méritée. Ce sont des entrepreneurs impliqués qui contribuent à valoriser l'entrepreneuriat », d’ajouter M. Mathieu Traversy, préfet de la MRC Les Moulins et maire de Terrebonne.

« À la création de notre entreprise, nous avions comme mission de créer un environnement de travail garantissant l'épanouissement de nos employés. 10 ans plus tard, nous en avons plus de 250 et on peut dire fièrement que c'est mission accomplie ! Notre grande famille figure au top 5 des 75 entreprises en signalisation au Québec » témoigne Marilyne Vallières, présidente de Signalisation de ville.

Pour être admissibles au volet Réussite inc., les entreprises devaient avoir participé au volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre il y a plus de 5 ans, poursuivre une vocation en continuité avec la mission initiale, et avoir son siège social et ses activités principalement au Québec.

C’est dans les prochains jours que sont invitées les cinq entreprises finalistes au volet Réussite inc. à une entrevue et une présentation d’affaires qui détermineront le grand lauréat national de ce prix. L’entreprise gagnante sera dévoilée lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre le 12 juin prochain au Palais Montcalm de Québec.