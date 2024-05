Secteur public fédéral: des syndicats contestent le retour au bureau 3 jours/semaine

Présentée mardi soir devant plus de 450 convives réunis au Centre culturel Desjardins à Joliette, la finale régionale du Défi OSEntreprendre Lanaudière a été particulièrement marquée par des projets innovants et audacieux ! Les organismes de développement économique locaux et Lanaudière Économique sont très heureux d’annoncer que dans les volets ...