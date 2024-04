Emplois au salaire minimum: plus de 55 ans et plus; moins de femmes qu'il y a 25 ans

Les travailleurs au salaire minimum sont plus souvent qu'avant des personnes de 55 ans et plus et moins souvent qu'avant des femmes.

L'Institut de la statistique du Québec révèle ces données sur l'évolution du salaire minimum depuis 25 ans, lundi, alors que le salaire minimum au Québec passera de 15,25 $ à 15,75 $ ce mercredi 1er mai.

Ainsi, la part des travailleurs de 55 ans et plus qui occupaient un emploi au salaire minimum, en 2023, était de 16 %, alors qu'elle était de 6 % en 1998.

En entrevue, Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l'ISQ, explique ce phénomène par deux facteurs: le vieillissement général de la population et la plus grande participation des personnes de 55 ans et plus au marché du travail.

Autre tendance: les femmes occupent un peu moins ces emplois au salaire minimum qu'il y a 25 ans. La proportion est passée de 60 % à 55 % de 1998 à 2023.

L'analyste explique ce phénomène par le fait que les femmes ont une scolarité plus élevée qu'il y a 25 ans, notamment. Mais il reste qu'elles sont encore surreprésentées dans ce domaine, souligne-t-il.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne