Novago coopérative remet plus de 98 000$ à la relève agricole

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle tenue le 21 mars dernier, Novago Coopérative a remis plus de 98 500 $ à 18 producteurs agricoles de la relève agricole.

« La relève agricole a toujours été une priorité pour notre coopérative. C’est pourquoi nous soutenons les jeunes producteurs, à la fois financièrement et dans le développement de leurs connaissances », explique Jean-Nil Laganière, président. Rappelons que le programme permet aux participants d’aller chercher une aide financière jusqu’à 7 500$ par année pendant trois ans.

Au cours de la dernière année, Novago Coopérative a également remis 100 000$ en dons et commandites à des organismes et activités partout sur le territoire. « Cet engagement financier contribue au dynamisme de nos régions et nous sommes fiers de nous positionner comme une entreprise socialement engagée », a renchéri Dany Côté, chef de la direction de la coopérative.

Malgré des résultats financiers plus difficiles en raison du contexte économique, la coopérative poursuit son développement autour des cinq grands axes : la croissance, l’excellence opérationnelle, les synergies entre secteurs, la technologie et l’allongement de la chaîne de valeur.

« Le mandat donné par nos membres est clair : Novago doit être une coopérative efficiente, compétitive et pérenne. Comme conseil d’administration, nous continuerons de prendre les décisions nécessaires pour y parvenir », a précisé monsieur Laganière. « Notre excellent bilan nous permet de concrétiser des investissements importants, mais aussi de soutenir les rationalisations requises pour assurer notre pérennité » a complété monsieur Côté.

Une nouvelle venue au conseil d’administration

Une nouvelle administratrice joindra le conseil d’administration, soit madame Eve Landreville-Nadeau de l’entreprise Mont Atoca, pour représenter la région de Lanaudière. Les mandats de Jean-Nil Laganière (Mauricie), Benoit Laquerre (Capitale-Nationale), Marie-Luce Simard (Abitibi-Témiscamingue) et Harry Reber (Outaouais) ont quant à eux été reconduits par les membres.

Après 10 ans au sein du conseil d’administration, Sébastien Maheux (secteur Lanaudière) a fait le choix de relever de nouveaux défis. « Avec sa passion de l’agriculture, sa capacité à voir les enjeux et son franc parler, Sébastien aura contribué aux échanges du conseil et nous le remercions pour ses années d’implication », a souligné le président Jean- Nil Laganière.