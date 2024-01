Meta biffera du contenu inapproprié aux adolescents sur Instagram et Facebook

Le géant américain des médias sociaux Meta a annoncé mardi qu'il commencerait à cacher le contenu inapproprié des comptes d'adolescents sur Instagram et Facebook, notamment les publications sur le suicide, l'automutilation et les troubles de l'alimentation.

Meta a précisé que même s'il avait déjà pour objectif de ne pas recommander de tels contenus qualifiés d’inappropriés pour leur âge aux adolescents, il ne les montrerait désormais plus dans leurs flux, même s'ils sont partagés par un compte.

Les utilisateurs adolescents verront également leurs comptes placés sur les paramètres les plus restrictifs des plateformes et ils ne pourront plus rechercher de termes susceptibles d’être nuisibles, à condition qu’ils n’aient pas menti sur leur âge lorsqu’ils se sont inscrits sur Instagram ou Facebook.

L'annonce de Meta intervient alors que l'entreprise fait face à des poursuites judiciaires de la part de dizaines d'États américains qui l'accusent de nuire aux jeunes et de contribuer à la crise de santé mentale des jeunes en concevant délibérément des fonctionnalités sur Instagram et Facebook qui les rendent accros à ses plateformes.

Des observateurs estiment toutefois que les actions annoncées par Meta mardi ne vont pas assez loin.

En outre, le groupe de défense des droits des enfants en ligne Fairplay qualifie l'annonce de tentative désespérée d'éviter la réglementation et de gifle pour les parents qui ont perdu leurs enfants à cause de préjudices en ligne sur Instagram. Le groupe estime que si Meta est capable de cacher du contenu pro-suicide et sur les troubles de l’alimentation, il aurait pu agir beaucoup plus tôt.

