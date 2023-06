La structure assure la stabilité de tout bâtiment, il est donc important qu'elle soit bien entretenue. Si vous remarquez des signes de dommages autour de votre maison, il est peut-être temps d'embaucher un expert en structure pour inspecter les zones problématiques, et effectuer des réparations avant que la situation ne s'aggrave.

Le choix d'un entrepreneur réputé pour la réparation de votre structure est essentiel, mais cela peut être difficile si c'est la première fois que vous faites face à de tels problèmes. Pour faciliter ce processus, voici comment bien choisir un entrepreneur en structure de bâtiment.

Obtenez des recommandations

Commencez par demander des recommandations à vos amis, vos collègues de travail et les membres de votre famille. Vous pourriez également effectuer une recherche sur un moteur de recherche comme Google, et consulter les avis des clients des entrepreneurs que vous envisagez. Notez les noms et les coordonnées des entrepreneurs qui sont bien cotés dans votre région.

Contactez les entrepreneurs en structure retenus

Une fois que vous avez dressé une liste des entrepreneurs dont la réputation semble bonne, il est temps de les contacter afin de leur poser des questions essentielles, dont les suivantes :

Depuis quand sont-ils en affaire ?

Acceptent-ils des projets de l’ampleur du vôtre ?

Sont-ils spécialisés dans le type de travail que vous cherchez à contracter ?

Sont-ils disposés à vous fournir des références d’anciens clients ?

Les réponses à ces questions vous aideront à déterminer la fiabilité de l'entreprise, l'attention qu'elle saura accorder à votre projet et le bon déroulement des travaux.

Demandez des soumissions détaillées

Soyez précis quant à votre vision du projet lorsque vous demandez une estimation écrite détaillée. Le coût d'un projet peut varier selon le type, la qualité et la marque des matériaux. Trois soumissions détaillées suffisent généralement pour prendre une décision éclairée. Celles-ci devraient inclure :

Une description détaillée du travail requis

La durée des travaux

Le coût du projet

Passez en revue les soumissions pour vous assurer qu'elles incluent tout ce que vous avez demandé, et comparez-les entre elles. Ne vous fiez pas uniquement au prix le plus bas pour prendre votre décision, mais bien au service que vous recevrez de cet entrepreneur.

Exigez un contrat écrit

Une fois que vous avez choisi un entrepreneur, assurez-vous d'obtenir un contrat écrit. Cela vous évitera de perdre votre acompte, de vous retrouver avec un travail de mauvaise qualité ou de payer plus que prévu. Le contrat devrait comprendre un calendrier des travaux avec une date de début et de fin, une description précise des travaux qui seront réalisés par l’entrepreneur, tout ce qui vous a été promis pour le prix convenu, et quand le paiement est attendu.

En faisant appel à une entreprise telle JG Lessard pour prendre en charge les travaux sur la structure de votre bâtiment, vous serez assuré que ses experts vous fourniront toutes les informations ci-dessus et que vous serez entre bonnes mains.