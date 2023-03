Walmart Canada ne cherche pas à profiter de l'inflation, assure son PDG

Le président et chef de la direction de Walmart Canada affirme que le géant de la vente au détail ne tente pas de profiter de la flambée de l'inflation des produits alimentaires.

Gonzalo Gebara s'est exprimé lundi soir devant un comité parlementaire qui examine l'inflation des aliments, affirmant que le taux de profit brut de Walmart Canada pour ses activités dans le secteur alimentaire avait diminué l'an dernier, tout comme le bénéfice d'exploitation total de l'entreprise en dollars.

Ses commentaires devant le comité faisaient suite à une comparution très attendue des dirigeants des trois plus grandes chaînes d'alimentation du Canada le 8 mars.

Les PDG et présidents de Loblaw, Metro et Empire ont déclaré au comité que l'inflation alimentaire n'est pas causée par la recherche de profits et ont insisté sur le fait que leurs marges sur les aliments sont restées faibles.

Les politiciens fédéraux ont appelé à plus de transparence de la part de l'industrie de la distribution alimentaire, car l'inflation des prix des aliments a largement dépassé l'inflation globale.

M. Gebara a également déclaré au comité que les deux dernières années ont présenté une tempête parfaite de facteurs externes qui ont fait grimper les prix des denrées alimentaires.

Les prix des produits d'épicerie ont augmenté de 10,6 % en février par rapport à il y a un an, tandis que l'inflation globale était de 5,2 %.

La Presse Canadienne