Presque tous les services de la SAAQ seront offerts en ligne

Après 40 ans avec le même système informatique, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé que dès le 20 février la majorité de leurs services seront en ligne sur la nouvelle plateforme SAAQclic.

C’est en conférence de presse, tenue aujourd’hui, que Denis Marsolais, PDG de la SAAQ en a fait l’annonce.

Services offerts

Il sera possible pour les clients d’accéder par eux-mêmes à leur dossier de conduite, leur dossier financier, leur permis de conduire, de voir leurs véhicules enregistrés, leurs immatriculations, l’état de santé et de prendre rendez-vous pour rencontrer une personne dans l’un des points de service.

De plus, les services accessibles sont : remplacer ou annuler un permis de conduire, et ce, peut importe où vous vous trouvez dans le monde, recevoir et transmettre des documents électroniques de façon sécurisée, imprimer divers documents, réimprimer un certificat d’immatriculation, annuler son privilège de conduire et suivre son dossier en temps réel.

L'objectif de cette transformation numérique

Le principal but de SAAQclic est d’offrir plus d’autonomie aux clients et de diminuer le nombre de transactions en personne. Ainsi, en diminuant l’achalandage dans les bureaux, les employés pourront se concentrer sur les personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser la nouvelle plateforme ayant des difficultés avec l’univers numérique, des personnes mal entendant ou encore des personnes immigrantes.

Il sera toujours possible de se présenter sur place, mais on demande aux gens de privilégier la plateforme ou la prise de rendez-vous.

Transition vers le nouveau système

Dès le 26 janvier, l’équipe commencera le « grand déménagement » la période de transition peut paraître longue, mais on parle de convertir plus de 10 milliards de données vers la nouvelle plateforme.

Ainsi, le nombre de services au comptoir et au téléphone sera limité.

Les services indispensables tels que : la vérification de la validité d’un permis de conduire, le remplacement d’un permis perdu ou volé, l’échange d’un permis étranger, la vérification de la conformité d’un véhicule routier, les examens de conduite pratiques et le paiement du renouvellement d’un permis de conduire ou d’une immatriculation via un établissement financier seront toujours disponibles, mais seront effectués manuellement ce qui pourrait augmenter les délais.

De plus, certaines transactions ne pourront être complétées le temps de la transition et devront se faire par la suite.

La direction de la SAAQ demande aux citoyens d’être patient et de se créer un compte dès le 20 février afin de s’assurer du bon fonctionnement du nouveau système.

Il est prévu une période d’un mois pour le rodage et les procédures pourront être plus longues que d’habitude entre le 20 février et le 20 mai.