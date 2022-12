Les ventes en gros ont bondi de 2,1% en octobre

Les ventes en gros ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 83,4 milliards de dollars en octobre, stimulées par des gains dans les sous-secteurs des produits divers, des matériaux et fournitures de construction et des biens personnels et ménagers, selon Statistique Canada.

L'agence fédérale affirme que les ventes ont connu une hausse dans six des sept sous-secteurs qu'elle analyse.

Les ventes du sous-secteur des biens divers ont bondi de 5,5 % pour s'établir à 13,0 milliards de dollars en octobre, l'essentiel de la hausse étant attribuable à l'industrie des fournitures agricoles.

Du côté des matériaux et fournitures de construction, la hausse se chiffre à 3,3 % pour s'établir à 12,6 milliards de dollars en octobre, en raison de l'augmentation des ventes de bois d'œuvre, de menuiserie, de quincaillerie et d'autres matériaux de construction.

Parallèlement, le sous-secteur des articles personnels et ménagers a augmenté de 2,8 % pour atteindre 11,6 milliards de dollars.

Selon Statistique Canada, la croissance pour les ventes globales en dollars constants s'est élevée à 0,9 % en octobre.