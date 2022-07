Une commission sur le développement économique pour la MRC de Matawinie

Dans le contexte où les élus municipaux de la MRC de Matawinie souhaitent s’impliquer davantage dans les différents dossiers régionaux, une nouvelle commission de développement économique, culturel et social a été mise en place.

Présidée par Martin Héroux, également maire de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, cette commission prendra en charge de nombreux mandats en lien notamment avec l’accompagnement financier et technique aux entrepreneurs de la MRC et les différents outils de planification en développement économique et social.

« L’objectif de cette nouvelle commission est d’émettre des recommandations au Conseil de la MRC à propos des dossiers régionaux en lien avec le développement économique mais aussi le développement social et culturel, et ce, dans un contexte en constante évolution, en raison des grands enjeux tels le manque criant de main-d’œuvre, la crise du logement, le décrochage scolaire et, bien entendu, la relance économique postpandémie », mentionne le président de cette commission, Martin Héroux.

Citons à titre d’exemples, la planification stratégique 2020-2025 de la MRC et la démarche Municipalités Amies des Aînés (MADA).

La commission, composée de neuf élus et de la préfète, accompagnera également les collaborateurs dans les démarches du Comité local de développement social Matawinie dont les projets Coolbus, Pouvoir aux jeunes et Système alimentaire durable Matawinie.

« La mise en place de nouvelles commissions répond à la vision du Conseil de la MRC et des élus qui souhaitent encore plus être au fait des dossiers régionaux. Par notre participation active et notre leadership partagé des dossiers, nous serons en mesure de mieux définir les enjeux transversaux régionaux. », rappelle la préfète de la MRC, Isabelle Perreault, également mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.