Nouvelle campagne promotionnelle numérique pour la MRC de Matawinie

La MRC de Matawinie lance une nouvelle campagne de promotion numérique sous le thème Vivez la Matawinie, qui mettra de l'avant les différents attraits de son territoire, tant au niveau récréotouristique qu'économique tout en suivant les saisons.

Tout au long de l’année, la Matawinie regorge d’infrastructures récréatives érigées en pleine nature, telles des parois d’escalade, des sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond ou de raquette, des plages et des lacs accessibles autant en hiver qu’en été, plusieurs monts de ski, plus d’une dizaine de pourvoiries et cinq parcs régionaux.

« On dit souvent que la Matawinie, c’est le terrain de jeux de Lanaudière. On veut que les gens découvrent notre région, qu’ils viennent s’y divertir et qu’ils aient même l’envie d’y vivre et d’y investir », explique Isabelle Perreault, préfète de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Cette campagne saura notamment mettre en valeur les marchés publics, les produits du terroir, les festivités en plein air mais aussi les restaurateurs et les établissements d’hébergement des campings aux auberges, en passant par les yourtes et les cabanes dans les arbres.

Une vaste campagne de communication, basée sur le caractère unique et exceptionnel des 16 municipalités de la Matawinie, avait été lancée à l’été 2020 afin de relancer l’économie et la notoriété du territoire.

À l’effigie du sceau 100 % Matawinie, cette nouvelle campagne diffusée sur les réseaux sociaux de la MRC s’inscrit dans la même veine que la précédente et s’adresse tant aux citadins en mal d’espace qu’aux entrepreneurs qui recherchent un environnement de travail naturel, dynamique et prospère, sans oublier les jeunes familles en quête d’un milieu de vie sain et authentique.

« Vivez la Matawinie se veut un avant-goût de la vie en Matawinie, et ce, au gré des saisons.On vous attend ! », conclut fièrement la préfète.