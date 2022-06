Ouvert ou fermé pour la Fête nationale du Québec?

La Fête nationale du Québec aura lieu ce vendredi 24 juin et plusieurs commerces et services pourraient être fermés durant cette journée fériée. Voici une liste de qui restera ouvert ou non.

Ouvert

Certains supermarchés, petits commerces (boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, etc.), restaurants et bars.

Les stations-service, les librairies, les musées et les pharmacies (sauf exception).

La ferme Régis à Notre-Dame-des-Prairies.

Fermé

Les commerces et les grands centres commerciaux

Les banques, les caisses, les points de service fédéraux, comme les bureaux des passeports ou les centres de Service Canada.

Les points de service provinciaux, comme les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec, les bibliothèques, les bureaux de Postes Canada.

Les services administratifs, les cliniques de vaccination pour la COVID-19 et certains services cliniques du CISSS de Lanaudière seront fermés.

Les centres de prélèvements seront fermés et seulement certains services seront maintenus dans les CLSC.

Succursales de la SAQ et de la SQDC.

La plupart des écocentres.

À noter:

Les transports en commun pourraient modifier leur horaire ou opérer en suivant leur horaire du dimanche.