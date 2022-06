L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière récompensée

Après une journée d’échange et de réflexion menée dans le cadre de la Grande rencontre 2022, le Gala des chambres de commerce s’est tenu en présentiel à l’Hôtel Le Georgesville à Saint-Georges de Beauce le 9 juin dernier pour célébrer le travail et la vitalité des chambres de commerce.

L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière, fût récompensée dans la catégorie développement durable pour sa campagne Soyons responsables,

achetons local!

«Ce fût un honneur de recevoir cette distinction au nom de l’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière et de constater que nos efforts collectifs rayonneront partout dans la province», ajoute David Couturier, Président de la CCGJ.

La région de Lanaudière est l’une des rares au Québec à avoir une association de ses chambres de commerce sur son territoire. L’initiative de la campagne de sensibilisation avait déroulé le tapis rouge au lancement d’un Guide de l’achat responsable, lequel est téléchargeable gratuitement pour toutes entreprises qui désirent entamer cette démarche écoresponsable.

«Nous tenons à remercier la Table des Préfèts de Lanaudière, Lanaudière Économique et le Fonds Ecoleader pour leur appui inestimable dans la mise en place du Guide d’achat responsable. C’est un outil fabuleux, très bien construit et qui présente des cas à succès concrets qui proviennent de notre région», mentionne Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.

«Toutes mes félicitations aux finalistes et aux lauréats du Gala des chambres de commerce 2022 ! Vous êtes les porte-parole de notre communauté d’affaires, et grâce à votre implication, nous avançons vers une relance positive, plus verte et équitable», a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Neuf lauréats ont été nommés dans les huit catégories qui sont hommage au bénévolat, leadership, employé(e) de l’année, recrutement, projet innovant, initiative ou stratégie manufacturière à succès, développement durable et chambre de l’année.

Les lauréats des 8 catégories:

Hommage au bénévolat, Prix «Arthur P. Earle»: Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal

Leadership, Prix « Jean-Paul Létourneau»: Sandra Rossignol de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Employé(e) de l’année: Sylvie Yockell de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Frances et de l'Érable et France Cormier de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

Recrutement: Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Projet innovant: Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges

Initiative ou stratégie manufacturière à succès: Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny

Développement durable: Alliance des chambres de commerce de Lanaudière

Chambre de commerce de l’année: Chambre de commerce et d'industrie de Laval