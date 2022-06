Des entrepreneurs de Lanaudière rayonnent au Défi OSEntreprendre

Hier avait lieu le 24e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait ses lauréats nationaux, dont des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec, qui ont été sélectionnés parmi les 49 314 personnes inscrites à cette édition.

Lanaudière Économique est particulièrement fier d’annoncer que deux projets de la région de Lanaudière ont rayonné lors de cette soirée animée avec une touche d’humour par Anaïs Favron. Les échanges sont disponibles sur osentreprendre.quebec.

Volet Création d’entreprise

Corporation PAX Habitat obtient le 2e prix de la catégorie Économie sociale. Cette entreprise utilise un modèle de reconversion d’un bâtiment religieux en un milieu de vie communautaire dynamique afin de répondre à un besoin dans la collectivité. Ce projet été remarqué pour sa mixité de services et de résidence pour personnes autonomes qui pourrait faire exemple ailleurs au Québec.

Volet Réussite inc.

Hélio est lauréat national du volet Réussite inc. Cette entreprise ce sont des entrepreneurs complémentaires et inventifs qui propulsent un produit unique, des mini-roulottes ultralégères pour voyager sans tracas, dont le potentiel est indéniable pour le marché des véhicules électriques. Leur constante évolution est rendue possible grâce à l’adhésion de leurs employés.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise.

