Intégrer la technologie à son entreprise avec le Living Lab Lanaudière

La Journée de l'innovation, organisée par le Living Lab Lanaudière (LLL), a eu un franc succès le 2 juin dernier alors que l'événement s'est joué à guichet fermé, au Château Joliette.

Provenant d’entreprises, d’organismes de développement économique, de centres de recherche ou d'autres entités soutenant l’innovation, les participants ont pu entendre des leaders inspirants.

Sous la thématique de L’innovation, ça fait pas mal, les participants ont eu aussi la chance de participer à des vitrines technologiques où six startups ont pu présenter leurs innovations technologiques et les faire tester.

Réalité virtuelle augmentée, domotique intelligente pour résidences pour aînés, robots serveurs intelligents, application numérique pour le bien-être RH ou encore application pour maximiser la gestion des actifs au sein des municipalités, les participants ont pu avoir un aperçu de ce qui était aujourd’hui possible grâce aux innovations technologiques et numériques.

«Notre objectif était de démontrer que l’innovation technologique c’est

possible, ce n’est pas si compliqué et c’est plus facile qu’on pense», explique Ginette Mailhot, présidente de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), qui chapeaute le LLL.

Célébrer le Living Lab Lanaudière

Le LLL a également profité de cette plateforme pour souligner son anniversaire et pour partager ses accomplissements dans Lanaudière des deux dernières années.

«Le Living Lab Lanaudière s’est positionné en plein cœur de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation, en orchestrant des jumelages gagnants-gagnants. En bref, les startups ont accès à un milieu réel pour tester leurs technologies et, si c’est concluant, potentiellement à un premier client. De leur côté, nos entreprises lanaudoises peuvent découvrir, sans obligation d’achat, tester et aider à améliorer celles-ci tout en continuant de se concentrer sur leurs opérations quotidiennes», mentionne Geneviève Michaud, directrice opérationnelle du Living Lab Lanaudière.

L’événement était également l'opportunité de remettre la distinction Fier ambassadeur du Living Lab Lanaudière à Sébastien Buisson, directeur général adjoint des Habitations Bordeleau.

Toujours prêt à tester des nouvelles technologiques et à travailler avec des startups, il a été un des premiers utilisateurs du LLL tout en étant à l’origine d’une démarche de réflexion plus large pour ajouter au LLL, une branche plus spécialisée pour développer les technologies de demain répondant à la problématique du vieillissement de la population, projet pour lequel des bonnes nouvelles ont été annoncées lors de la journée.

Déploiement régional du Living Lab Lanaudière et gérontechnologie

Grâce au soutien de la Table des préfets de Lanaudière et du MAMH, le LLL a annoncé que ses services seront dorénavant disponibles pour l’ensemble des entreprises de Lanaudière jusqu’en mars 2024.

Au cours de la journée, un projet déposé en collaboration avec l’UQTR portant sur le déploiement d’un living lab en vieillissement en région été accepté pour trois ans.

Parmi les personnes présentes il y avait Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC), Dominic Gagnon, entrepreneur en série, cofondateur de Connect&Go et blogueur en série pour Les Affaires ou encore Richard Chesnier, directeur général de l’incubateur de l’ETS, le Centech.

Sur la photo: Pierre-Luc Bellerose, Vice-préfet de la MRC de Joliette et maire de la ville de Joliette, Marie-Annick Gariépy, conseillère à Relations avec le milieu à Hydro-Québec, Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ qui chapeaute le LLL, Déborah Cherenfant, animatrice de l’événement et Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec et directeur général du conseil de l’innovation du Québec.