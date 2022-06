CieNOV tournée vers la relance de l’économie locale après la pandémie

À la suite de son assemblée générale annuelle, tenue le 3 juin, la Corporation de développement économique de la MRC de L’Assomption, CieNOV, a rendu public son rapport annuel 2021.

Une autre année marquée par la pandémie, mais également de plus en plus tournée vers la relance de l’économie locale. CieNOV a notamment mis en place un plan d’action spécifique pour stimuler l’entrepreneuriat, un élément fondamental du développement économique sur le territoire de la MRC. Un plan de relance après pandémie est en marche depuis juin 2021.

«En plus de réactiver les activités du service de mentorat d’affaires, nous avons mis en place le fonds propulsion pour supporter les entreprises de démarrage ou ayant lancé leurs opérations depuis moins de 24 mois. Nous avons finalement produit une série de capsules vidéo mettant en vedette des entrepreneurs à succès du territoire afin de véhiculer des valeurs d’affaires positives et stimuler de nouveaux promoteurs», mentionne Jacques Prescott, président de CieNOV.

Il a également tenu à souligner le travail exemplaire de son prédécesseur, de qui, il a pris la relève, en novembre dernier, à la présidence.

«Je souhaite remercier et saluer Éric Chartré, à qui j’ai succédé en cours d’année. Il a joué un rôle déterminant dans l’accomplissement de la mission de CieNOV au cours des dernières années. Il peut être fier du travail accompli et de sa contribution significative à la corporation de développement économique de la MRC de L’Assomption», dit-il.

Lors de la dernière année, ce sont 86 entreprises du territoire qui se sont vu remettre pas moins de 2,4 millions de dollars par CieNOV dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME).

«Tous les membres de l’équipe ont su donner le meilleur d’eux même pour aider plusieurs entreprises en difficulté. Les milliers d’heures d’accompagnement par nos professionnels auront aidé de nombreuses entreprises à survivre à ces deux années marquantes pour nous tous», souligne Joffrey Bouchard, directeur général de CieNOV.

Les deux grands projets économiques portés par CieNOV ont poursuivi leur développement et leur parcours vers leur autonomie complète. La Zone Agtech, lancée en 2020, est maintenant positionnée comme un leader pour le développement de l’industrie des agtechs et des bioproduits végétaux au Québec et au-delà de notre province.

Au cours de la dernière année, la Zone Agtech a lancé un programme pilote pour accroître l’autonomie alimentaire du Québec, en partenariat avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec.

CIETECH, de son côté, a accompagné plus de 161 entreprises par le biais son important programme de transformation numérique. De plus, CIETECH a présenté à plus de 200 entreprises, le programme J’achète près d’ici, une initiative née au début de la pandémie.

Favorisant l’achat local, l’objectif de cette initiative est d’offrir une solution concrète pour impliquer les commerçants dans le processus et la sensibilisation des consommateurs aux impacts réels d’une consommation locale.

À propos de CieNOV

CieNOV est dûment mandaté par la MRC de L’Assomption et le Gouvernement du Québec afin d’assurer le développement économique de son territoire. CieNOV offre des services techniques et financiers sans frais qui sont adaptés aux entrepreneurs et aux entreprises pour favoriser leur croissance et la création d’emplois sur le territoire des villes de Repentigny, L’Assomption, L’Épiphanie, Charlemagne et Saint-Sulpice.

Photo: Les membres du conseil d’administration de CieNOV, Jacques Prescott (Président), Steve Plante (Vice-président), Luc Livernoche (2e Vice-président), Steve Mador, Normand Grenier, Pierre Lafontaine et Stéphane Mondoux, étaient accompagnés de l’équipe de CieNOV, le 3 juin dernier.