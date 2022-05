Formation sur le virage numérique à la Chambre de commerce Brandon

La Chambre de commerce Brandon invite toutes les entreprises et organismes de la région à une nouvelle conférence portant sur la transformation numérique.

Présentée en collaboration avec Dadgad Communications numériques, la conférence aura lieu le 31 mai prochain en formule 5 à 7, au nouveau café Bal-Maski du Marché Brandon à Ville de Saint-Gabriel.

C'est Patrice Jetté, bien connu dans Brandon et qui possède plus de 20 ans d’expérience en communication-marketing qui sera le conférencier invité. Diplômé en communication de l’Université de Sherbrooke, il cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des communications et du marketing tant au niveau national que régional.

Il a entre autres œuvré au sein du ministère du Patrimoine canadien, d’Environnement Canada, du Centre Saint-Laurent, de la Biosphère et de l’Agence spatiale canadienne, du Centre culturel de Joliette, de la Ville de Saint-Gabriel et du Festitrad.

Il abordera différentes questions concernant la transformation numérique, les avantages mais aussi les responsabilités inhérentes, les bonnes pratiques et les stratégies numériques, entre autres.

il y aura également le témoignage d’un entrepreneur de la région qui a pris le virage numérique et il y aura une présentation des programmes de subventions existants, notamment le nouveau programme canadien pour l’adoption du numérique au sein de votre entreprise.

«Nous répondrons à toutes les questions que les entrepreneurs se posent en matière de transformation numérique. Par où commencer? Qu’est-ce que ça implique? Est-ce que c’est fait pour eux?», a déclaré Annabelle Fréchette, coordonnatrice de la Chambre de commerce Brandon. «Nous offrirons également des heures de consultation gratuite» a-t-elle ajouté.

Pour connaître tous les détails et s’inscrire à la conférence, consultez le site web de la Chambre de commerce Brandon au cc-brandon.com, de même que la page Facebook de l’organisme pour être au courant des dernières actualités.

Le coût pour les non-membres est de 40 $ et pour les membres c'est 30 $. L'inscription se fait par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450-835-2105.