La Chambre de commerce du Grand Joliette finaliste

La Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) est heureuse d’annoncer qu’elle est finaliste dans la catégorie Chambre de commerce de l’année et que l’Alliance des Chambres de commerce de Lanaudière (ACCL) est également finaliste dans la catégorie développement durable, dans le cadre du Gala des chambres de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

3e nomination pour la CCGJ

C’est la troisième fois que la Chambre de Commerce du Grand Joliette est nommée à titre de finaliste dans la catégorie Chambre de commerce de l’année, ayant remporté le titre en 2019.

«C’est un honneur d’être encore une fois finaliste dans cette catégorie. Cette année, tout comme le thème de l’événement, nous avons misé sur notre capital humain et pris un grand virage au niveau de la reconnaissance de nos ressources humaines. Nous avons su également montrer notre leadership en appuyant certains dossiers politiques comme celui des subventions octroyées

aux centres-villes et nous continuons d’être présent pour nos membres et l’ensemble de la communauté d’affaires du Grand Joliette», mentionne Jade Poitras Bessette, directrice générale de la CCGJ.

Une synergie récompensée

La région de Lanaudière est l’une des rares au Québec à avoir une association de ses chambres de commerce sur son territoire. C’est la campagne Soyons Responsable, Achetons local, une initiative des 11 chambres de commerce de Lanaudière, qui se retrouve finaliste dans la catégorie développement durable, notamment pour le lancement du Guide de l’achat responsable.

«Quelle belle nomination pour le rayonnement de la région de Lanaudière. Non seulement, le Guide de l’achat responsable est un travail d’équipe, mais il vient appuyer la raison d’être de l’ACCL. Travaillons tous ensemble pour les entreprises et contribuons collectivement à son soutien. Le développement durable est cœur du développement économique et nous avons tous un rôle à jouer au sein de nos territoires pour favoriser l’achat local et éduquer les entrepreneurs sur les bienfaits de l’achat responsable et de l’économie circulaire. Au sein de l’ACCL, nous avons compris le sens du mot synergie», conclut Jade Poitras Bessette.

Le jury du concours du Gala des chambres de commerce s’est réuni le 4 mai dernier pour déterminer des finalistes. Le tout s’est déroulé sous la supervision du président du jury et commanditaire principal de la Grande Rencontre et du Gala des chambres de commerce, Martial Laniel, Directeur pour le Québec du Régime d’assurance collective des chambres de commerce.

Les lauréats seront dévoilés lors du Gala des chambres le 9 juin prochain au Centre des congrès et hôtel le Georgesville.