Une deuxième édition pour le Salon de l'emploi en Matawinie

La 2e édition du Salon de l’emploi en Matawinie aura lieu simultanément à Rawdon et à Saint-Félix-de-Valois, le jeudi 19 mai de 13 h à 19 h.

Cette nouvelle édition offrira cette année une nouveauté aux chercheurs d'emplois, car ceux-ci pourront directement visiter les neuf entreprises participantes. Vous pourrez par exemple visiter l'Auberge du Lac-Taureau, Patrick Morin, la boulangerie Saint-Donat, le Parc national du Mont-Tremblant de la SÉPAQ et plus encore.

Cet événement annuel unique sur le territoire vous offre la possibilité de venir discuter avec de nombreuses entreprises qui sont à la recherche de candidats, et ce, dans tous les domaines!

Ce sont plus de 22 entreprises qui sont participantes et il y a plus de 115 postes qui sont disponibles.

Les visiteurs sur place pourront bénéficier d'une aitre de révision de CV, d'un babillard de l'emploi et d'une pochette d'informations sur l'événement.

Les salons de l'emploi seront situés au Club de Golf de Rawdon au 3999, Lakeshore et au Centre Pierre-Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois au 4999, rue Coutu.