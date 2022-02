Un tout nouveau restaurant au concept particulier à Saint-Jean-de-Matha

Louise-Hélène Gaudet et Vickie Riendeau annoncent l’ouverture officielle de leur restaurant Les Popoteuses, au tout nouveau concept, à Saint-Jean-de-Matha.

En effet, l’ouverture de ses portes est désormais officielle, en ce 23 février, et se tient en lieu de l’ancien Restaurant L’Ambiance.

Spécialisé dans les déjeuners et dîners, l'établissement propose plusieurs volets. En effet, Les Popoteuses offre un service de prêt-à-manger, fait maison, ainsi que la vente de produits dérivés du terroir. De plus, les menus et plats prêts-à-manger seront élaborés de façon à mettre les produits de la région en valeur, avec différents ingrédients vedettes.

Le nouveau restaurant, familial et diversifié à la capacité d’accueillir 30 places en salle à manger, en plus de 12 places en terrasse extérieure.

Notons que c'est grâce à l’accompagnement et au soutien financier reçu via le programme Stratégie jeunesse et le Fonds d’investissement de la SADC, que les deux nouvelles entrepreneures sautent à pieds joints dans ce nouveau projet culinaire.

Finalement, c’est en offrant des plats fait maison, santé, simple et créatif, savoureux et adaptés aux saisons que l’entreprise songe à se démarquer.