Le Conseil de la Municipalité régionale de comté annonce la nomination de Édith Gravel au poste de directrice générale adjointe, responsable de la planification du développement du territoire, au sein de la MRC de Matawinie.

Celle-ci aura pour premier mandat, en tant que DGA, de dresser un diagnostic de la situation actuelle pour revoir, à court terme, la mission du Service de développement local et régional.

« Créer des ponts entre l’aménagement du territoire et le développement économique va mener la Matawinie à un autre niveau en termes d’innovation », déclarait-elle.

« Forte de ses 17 ans d’expérience au sein de la MRC de Matawinie, Mme Gravel connaît très bien les différents enjeux locaux et régionaux en matière d’aménagement et de développement du territoire. Son sens politique aiguisé et sa facilité à mobiliser les troupes contribueront grandement au rayonnement de notre belle Matawinie », renchérit la préfète de la MRC, Isabelle Perreault, également mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez.

De plus, en mobilisant ses partenaires, la MRC souhaite devenir un catalyseur d’idées structurantes pour le territoire et espère mettre en place un bureau de projet virtuel par la mise en commun des expertises de tous les milieux. Cette vision s’inscrit naturellement dans la nouvelle gouvernance.