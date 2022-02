C'est un départ pour le défi OSEntreprendre Lanaudière

Dans le cadre de la 24 e édition du Défi OSEntreprendre, les étudiants et entrepreneurs de la région de Lanaudière ont jusqu’au 15 mars 2022 à 16 h pour soumettre leur candidature et profiter d’une chance unique de faire rayonner leur projet !

Sans compter la possibilité de remporter de jolies bourses en argent !

Pour la présidente d’honneur et fondatrice de la Courgerie de Sainte-Élisabeth, Pascale Coutu, le Défi OSEntreprendre représente une belle occasion de renforcer sa certitude d’avoir fait les bons choix en tant qu’entrepreneur.

« Le simple fait de déposer sa candidature nous replonge dans notre cheminement, tout en stimulant notre capacité de rebondir. Qu’il s’agisse de ma participation au Défi OSEntreprendre au moment de créer mon entreprise ou lorsque j’ai eu la chance de me retrouver parmi les finalistes du volet Réussite inc., j’ai toujours profité positivement de mes expériences, des rencontres et des réflexions qu’elles ont suscitées. »

Plus de 26 000 $ en bourses seront remis dans Lanaudière à l’occasion du gala régional du 26 avril prochain.

En plus de plusieurs prix spéciaux, les lauréats régionaux obtiendront des bourses d’une valeur de 500 $ au volet Scolaire, de 1 000 $ au volet Création d’entreprise, de 5 000 $ au volet Réussite Inc. et de 2 000 $ au volet Faire affaire ensemble.

La visibilité que procure le Défi OSEntreprendre dans la région de Lanaudière s’avère par ailleurs encore plus intéressante que les bourses potentielles !

Mais le grand mouvement du Défi OSEntreprendre ne s’arrête pas là. Les lauréats régionaux auront la chance de représenter Lanaudière et de faire rayonner leur projet à l’échelon national à l’occasion du Gala des Grands Prix Desjardins du 8 juin 2022 où seront célébrées l'énergie, la passion et l'audace de la relève entrepreneuriale.