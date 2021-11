Les rendez-vous main-d’œuvre Lanaudière sont de retour

Les rendez-vous main-d’œuvre Lanaudière, une initiative du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Lanaudière en collaboration avec Lanaudière Économique, se dérouleront les 1er, 7 et 14 décembre 2021.

Ces trois rendez-vous sont rendus possibles grâce à une participation financière de 140 000 $ du ministère de Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Ces journées visent à soutenir les entreprises lanaudoises aux prises avec le défi de la rareté de main-d’œuvre. Elles ont pour objectifs d’ouvrir leurs horizons par l’exploration de nouvelles possibilités, telles que la mise en valeur de nouveaux bassins de main-d’œuvre, la présentation de témoignages inspirants d’entrepreneurs d’ici, et selon leurs besoins spécifiques, des ateliers-conférences diversifiés et ciblés aux choix de chacun.

« Le recrutement de la main-d’œuvre représente un défi partout au Québec et la région de Lanaudière n’y échappe pas. Je suis très heureux que notre gouvernement soutienne financièrement les rendez-vous main-d’œuvre Lanaudière et j’invite toutes les entreprises de la région à participer à cet événement d’envergure. En effet, il mettra non seulement de l’avant un bassin de main-d’œuvre diversifié, mais il offrira aussi une occasion de réseautage aux entreprises qui souhaitent innover et trouver des solutions pour atteindre leur plein potentiel », a indiqué M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la

Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Le 1er décembre 2021 au Cinéma Triomphe de Terrebonne Journée-conférence d’experts en mode solution. Des conférenciers de renom, la présentation de témoignages inspirants d’entrepreneurs lanaudois et des ateliers conférences ciblés au choix des participants traitants des sujets de l’heure : le recrutement, les personnalités difficiles, la diversité, la technologie, l’humain et plus encore!

En ouverture, avec monsieur Stéphane Simard CRHA, CSP, conférencier international, les participants découvriront comment devenir un employeur inspirant qui attire, mobilise et fidélise tout en saisissant ce qu’est L’employé ROI.

À l’heure du lunch, les employeurs assisteront à la conférence Comment bâtir une culture d’innovation ? Monsieur Nectar Économakis, qui est un expert reconnu dans le domaine numérique, a été le premier responsable du développement des affaires chez Google à Montréal.

Sachant que la technologie avance à un rythme exponentiel, les entreprises en démarrage peuvent se développer rapidement et innover dans divers marchés.

Des astuces incontournables à explorer!

Le 7 décembre au Château Joliette et le 14 décembre au Club de Golf le Mirage de Terrebonne Deux autres rendez-vous pour permettre aux employeurs d’avoir accès à de la main-d’œuvre prête et disposée à travailler.

Un même salon présenté à deux dates et deux endroits. Les employeurs iront à la rencontre d’une trentaine d’exposants qui présenteront de nouveaux bassins de main-d’œuvre et accéderont sur place à des ressources qui présenteront les programmes, crédits et outils pouvant aider les entrepreneurs à faire face à la rareté de main-d’œuvre.

Tout au cours de ces deux journées, un espace convivial sera disponible afin de créer des liens entre les exposants et les employeurs. Cette aire de rencontres favorisera des rendez vous personnalisés afin d’accompagner pleinement les employeurs.

Les personnes intéressées par ces événements imprégnés de nouvelles perspectives en main-d’œuvre sont invitées à visiter le site Web de Lanaudière Économique.