André Lefebvre et fils ltée verse un don substantiel de 600 000 $

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) est heureuse d’annoncer aujourd’hui un don de placement en actions de l’ordre de 600 000 $ de monsieur Claude Lefebvre par l’entremise de l’entreprise André Lefebvre et fils ltée.

« Nous sommes vraiment très heureux et profondément touchés par ce don, d’une part en raison de l’importance du montant, mais également en raison du processus choisi pour faire ce don», mentionne madame Maude Malo, directrice générale de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

En effet, le don de placement en actions s’inscrit dans les types de dons planifiés les plus courants, au côté du don par testament.

D'autres types de dons planifiés peuvent également faire partie d'une planification fiscale, tels que le don en biens, le don via une fiducie résiduaire de bienfaisance, le don de rente dos à dos, le don d’assurance vie, de même que le don en REER et en FEER.

De manière plus précise, le don de placement en actions consiste à transférer les titres directement à la fondation plutôt que d’en remettre le produit de disposition.

Ce don de monsieur Lefebvre permettra entre autres de soutenir plus spécifiquement les secteurs de l’hémodialyse et de la cardiologie. Aussi, une partie de la somme sera versée au fonds général de la fondation, puisqu'il était important pour monsieur Lefebvre de soutenir tout besoin ressenti dans les installations de santé, faisant ainsi confiance en la saine gestion de la fondation dans l'attribution des fonds.

Ancien propriétaire de l’épicerie Métro de Saint-Côme, monsieur Claude Lefebvre est un commerçant du nord de Lanaudière qui a été impliqué activement tout au long de sa vie, et ce, dans différentes causes et événements.

Ce don des plus significatifs envers la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière se veut pour lui un moyen, dans une certaine mesure, de redonner à sa communauté qui lui a fait confiance pendant de si nombreuses années.

Le conseil d'administration de même que l'équipe de la fondation désirent d’une part, remercier grandement M. Lefebvre pour cette exceptionnelle contribution et d’autre part, reconnaître l'immensité de ce geste bienveillant démontrant la grandeur d'âme de ce précieux donateur.

Reconnue par l’ensemble des acteurs de sa communauté pour son efficacité et son impact en matière d’amélioration de la santé et du bien-être de la population de son territoire, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière mobilise la communauté et recueille des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière.