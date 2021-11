Un nouveau centre de réparation de pare-brise à Joliette

Le Groupe Rivest est très fier d’annoncer l’ouverture officielle d’un nouveau centre de réparation de pare-brise Automod à Joliette.

Ce nouveau commerce, qui ouvre ses portes aujourd’hui, est situé au 589, route 131. L'entreprise se spécialise dans la réparation et le remplacement de pare-brise, de systèmes antidémarrage, d'alarme et de repérage ainsi que dans la vente de démarreurs à distance, de radios, d'attaches-remorques et de divers accessoires automobiles.

« Cette bâtisse a longtemps été un commerce de réparation de pare-brise et celui-ci a été opéré pendant plusieurs années par Denis St-Georges. Lorsque l’opportunité de la vente du bâtiment s’est présentée, l’idée d’ouvrir une entreprise dans le domaine de la vitre a vite fait son chemin. Considérant leur expertise, il allait de soi que nous souhaitions que la famille St Georges soit impliquée. Ainsi, un partenariat s’est rapidement créé entre Maxime St-Georges et moi afin d’unir nos forces », mentionne Simon Rivest, président-directeur général du Automod Joliette.

Le Groupe Rivest est une entreprise familiale opérant des centres de carrosserie automobile depuis plusieurs années. La corporation comprend notamment les ateliers CarrXpert situés à Joliette et L’Assomption ainsi que l’atelier de carrosserie Procolor Joliette.

Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant en composant le 450 759-9107. À noter que les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.