De nouvelles expertises pour la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette

Grâce à de nouvelles sources de financement, de nouvelles expertises se sont ajoutées à l’équipe de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette(CDÉJ).

Ce sont plusieurs professionnels qui ont été embauchées dans les derniers mois afin d’appuyer le développement économique du territoire et de ses entreprises.

Réseau Accès entreprise Québec

Grâce au financement octroyé à la MRC de Joliette en avril dernier dans le cadre du Réseau Accès entreprise Québec coordonnée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le bras économique de la MRC, la CDÉJ, élargit ses services.

Ainsi, les professionnels qui s’ajoutent à l’équipe travailleront en synergie avec les entrepreneurs du territoire et permettent de bonifier l’offre de services existante à la CDÉJ ou dans les autres organismes du territoire.

Trois nouvelles ressources

Grâce à l’apport de 900 000 $ du MEI pour la période 2020 2025, l’embauche des trois nouveaux conseillers permettra d’offrir un accompagnement plus spécifique aux nombreuses entreprises des secteurs du commerce de détail et de proximité, à toutes les entreprises de la MRC pour accélérer leur transition numérique ou pour mieux identifier les aides et programmes techniques et financiers disponibles dans les différents ministères.

« L’arrivée de ce financement est opportune puisque la création de ses postes coïncide avec des enjeux identifiés dans notre dernière planification stratégique pour lesquels, les services disponibles étaient peu présents » mentionne Nicolas Framery, directeur général de la CDÉJ.

Ces trois nouveaux postes s’ajoutent aux spécialistes déjà présents en lancement d’entreprises, implantation et relocalisation d’entreprises, gestion d’entreprises et stratégie financière.

Le Living Lab Lanaudière poursuit sa lancée

C’est avec la mission de démocratiser et de faciliter l’intégration des technologies innovantes que le Living Lab Lanaudière déploie ses efforts. Dans cette lignée, ses services sont offerts aux startups innovantes qui cherchent à finaliser leur développement de produits ainsi qu’aux entreprises lanaudoises faisant face à des enjeux qui peuvent être répondus par ces technologies.

En ce sens, trois personnes supplémentaires font maintenant partie de l’équipe, ce qui permet d’avoir plus de conseillers sur le terrain, mais aussi, le déploiement de nouveaux programmes comme Vends ton Sandwich.

Ce nouveau service est un parcours d’accélération de 8 semaines dédié à des startups innovantes afin de leur apprendre à mieux se vendre et à commercialiser leur technologie.

Les services de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette sont gratuits et sont rendus possibles grâce à la MRC de Joliette. Pour obtenir plus d’information et avoir la liste complète de l’équipe, vous êtes invités à visiter le site web.