La population invitée au Gala lanaudois de l’action climatique

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est heureux d’inviter la population lanaudoise à participer à la grande soirée virtuelle du Gala lanaudois de l’action climatique, qui aura lieu le 25 novembre prochain dès 20 h.

L’événement sera diffusé en direct via la plateforme Zoom et publié en simultané sur la page Facebook du CREL. Il est possible de s’inscrire dès maintenant à la soirée en complétant le formulaire d’inscription en ligne.

« Nous sommes très satisfaits de la réponse obtenue pour cette première édition de l’événement Les prix Monarque », exprime Vicky Violette, directrice générale du CREL.

Le CREL tient à remercier ses partenaires, qui contribuent grandement au rayonnement de l’événement à l’échelle régionale.

Lanaudière en action! Votez pour vos projets préférés

Les participants qui se sont préalablement inscrits à l’événement auront le privilège de pouvoir voter, tout au long de la soirée, pour leur projet coup de cœur dans chacune des catégories ainsi que pour le grand coup de cœur de l’édition 2021.

À propos du Gala lanaudois de l’action climatique

Pour son 30e anniversaire, le CREL a décidé de créer une grande célébration mettant en valeur les meilleures initiatives environnementales lanaudoises et démontrant que l’environnement est au centre de nos valeurs, de nos vies et de nos actions collectives.

Les prestigieux prix Monarque, qui seront remis à l’occasion du Gala lanaudois de l’action climatique, sont un levier permettant le rayonnement des bonnes pratiques aux quatre coins de la région de Lanaudière. Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.

Les catégories dans lesquelles il était possible de soumettre une candidature sont les suivantes :

• Agriculture durable et de proximité

• Adaptation/résilience

• Mobilité durable

• Aménagement du territoire

• Gestion des matières résiduelles

• Transition énergétique

• Conservation des milieux naturels

• Éducation relative à l’environnement

• Politiques environnementales ou écoresponsables

• Bonnes pratiques en développement durable

Le nom des finalistes dans chacune des 10 catégories sera officiellement dévoilé le lundi 15 novembre 2021.

Il est possible d’obtenir plus d’information au sujet de l’événement via le site Web du CREL.