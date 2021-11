Beaucoup de générosité au Musée d'art de Joliette

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) et sa Fondation bénéficient cet automne d’un incroyable mouvement de soutien généralisé et ce n’est qu’un début.

Après un résultat record de 780 000 $ obtenu samedi dernier, la Fondation du MAJ lance aujourd’hui sa campagne de financement participatif visant à atteindre 50 000 $.

Le 6 novembre dernier, le MAJ a conclu son encan-bénéfice en ligne et réalisé la cinquième édition de son Défi du président.

Cette année, l’encan-bénéfice était principalement constitué de bouteilles de vin de collection, qui ont trouvé preneurs aux quatre coins de la province. Réalisé en partenariat avec Alfred– Celliers intelligents et la Maison de ventes IEGOR, cet encan a généré des revenus nets de 180 000 $, ce qui représente une progression de 29 % par rapport à 2020.

De son côté, le Défi du président a généré 600 000 $ nets grâce à des mécanismes d’appariement innovants mis en place par Yvan Guibault, le président sortant du MAJ, ainsi que la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et le programme Mécénat Placement Culture du gouvernement du Québec.

Grâce à ces mécanismes, les dons effectués pendant la soirée au Musée étaient multipliés par huit avant d’atterrir dans un fonds de dotation qui vise à pérenniser l’institution lanaudoise.

Dès aujourd’hui, la Fondation du MAJ lance une campagne de financement participatif propulsée par Desjardins pour récolter 50 000 $. Les dons recueillis grâce à cette campagne bénéficieront aussi des mécanismes d’appariement de Desjardins et de Mécénat Placement Culture.

Le Fondation du MAJ souhaite donc recueillir 12 500 $ en dons de la communauté, qui résulteront en des revenus de 50 000 $ pour l’institution.

Placés également dans un fonds de dotation, les revenus liés à ces placements serviront exclusivement à financer des activités éducatives et communautaires pour la population lanaudoise.

« Desjardins est extrêmement fier de s’associer à la Fondation du Musée d’art de Joliette dans sa campagne de financement 2021. J’aimerais souligner l’impressionnante capacité de cet organisme à mobiliser une communauté de donateurs et donatrices ici, à Joliette, mais aussi à travers le Québec, et à réunir des leviers financiers permettant de multiplier les résultats de ces dons. Nous invitons nos 72 000 membres et toute la population à donner généreusement dans le cadre de cette campagne de financement participatif », a déclaré Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

Toutes ces initiatives de financement de la Fondation du MAJ visent à doter l’institution d’un fonds de dotation de 10 M$ qui assurera la pérennité du MAJ. Dans un tel contexte de pérennité, le Musée sera en mesure d’offrir à la population lanaudoise encore plus d’activités éducatives de qualité et de projets structurants.

Ces initiatives contribueront à la reconnaissance de la région comme l’une des plus dynamiques au Québec sur le plan culturel. Avec l’aide de la communauté et de ses partenaires, le MAJ souhaite faire de la culture un moteur de développement économique et social pour la région.