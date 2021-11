Croissance et développement chez Bonjour Nature

Après une troisième année d’opération, les membres de la coopérative Bonjour Nature sont fiers et satisfaits des résultats 2020-2021 qui ont été présentés dans le cadre de l’assemblée générale annuelle tenue le 21 octobre dernier.

Malgré le contexte pandémique et l’arrêt des excursions en mars 2020, Bonjour Nature a su rebondir avec la mise en place de forfaits Explore Québec s’adressant à la clientèle individuelle et financés à hauteur de 25% par le ministère du Tourisme. Des forfaits diversifiés pouvant convenir à tous types de clientèle ont ainsi été proposés : auberges, gîtes, hôtels, chalets, pourvoiries, musée, agrotourisme, activités, etc.

Même si la saison s’est vue écourtée et ponctuée de restrictions dues à la Covid, Bonjour Nature affiche des résultats enviables. Or, durant l’hiver, le nombre de forfaits vendus a fortement augmenté.

Une tendance à la hausse encore plus marquée à l’été 2021 avec plus de 430 forfaits vendus pour cette seule période, une hausse représentant pas moins de 500% par rapport à l’hiver.

Dans cette perspective de relance et de croissance, Bonjour Nature compte bien poursuivre son développement et élargir son offre, notamment auprès de la clientèle internationale et corporative, au bénéfice de ses membres et de la région de Lanaudière.

Élections du conseil d’administration

Quatre administrateurs en élection ont par ailleurs été reconduits à l’issue de cette assemblée : Linda Gadoury (Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles), David Lapointe (Parcs régionaux de la Matawinie), Denis Brochu (Tourisme Lanaudière) et Pierre Lasalle (Distillerie le Grand Dérangement) ont ainsi été réélus.