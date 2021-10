80 000 $ pour une nouvelle offensive promotionnelle d’achat local

Grâce au financement de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ) via le programme Mes achats à quelques pas, le comité commerce de la MRC de Joliette, qui s’est vu octroyé 80 000 $, lance une nouvelle offensive promotionnelle d’achat local juste avant les Fêtes !

Initiée par le Comité commerces de la MRC de Joliette, cette campagne de promotion vise à sensibiliser la population, les entreprises, les organismes et les municipalités à faire rouler leur économie ainsi qu’à faire rayonner les commerçants et restaurateurs de la MRC de Joliette.

Via une campagne colorée, le Grand Joliette devient la tête d’affiche du message véhiculé, afin de sensibiliser les citoyens à toute une variété de produits disponibles localement. Rappelons que la première phase de la campagne avait eu lieu à la période de Pâques, et était soutenue financièrement par plusieurs partenaires dont les Villes de Joliette et Notre-Dame des-Prairies, Canadian Tire et Desjardins Entreprises-Lanaudière.

«Au printemps dernier, le déploiement de la campagne le Grand Joliette, j’achète! nous a permis de positionner le commerce de détail comme étant un secteur économique important de notre localité. Les couleurs de la campagne ont brillé par l’affichage faites dans les commerces de la MRC, la publicité dans les médias du territoire sans oublier le concours Facebook qui nous a permis de rejoindre 800 personnes. Il fallait redonner vie à cette belle initiative qui nous permet de soutenir nos commerçants. Avec les moyens financiers que nous avons reçus aujourd’hui, c’est une très vaste campagne médiatique que nous démarrons et tenons à remercier chaleureusement la FCCQ pour ce beau programme. Le Grand Joliette, j’achète !, vous le verrez partout ! » mentionne Jade Poitras-Bessette, directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette

« Les commerçants proposent de faire tourner l’économie de notre région en investissant localement. Il y a des retombées directes à acheter locale comme le maintien des entreprises et des emplois d’ici. Le centre-ville de Joliette est fier de participer à la campagne - Le Grand Joliette, j’achète » de mentionner madame Mariève Gagnon présidente de la SDCJ.

Concours – Faites briller le Grand Joliette

Si la campagne de sensibilisation à l’achat local débute aujourd’hui, un grand concours aura lieu du 8 novembre au 8 décembre avec plus de 2000 $ en prix à gagner. C’est dans le cadre de tirages LIVE, diffusé sur les ondes du O 103,5, que nous ferons tirer 250 $ par semaine sous forme de certificat-cadeau valide dans un commerce ou restaurant au choix.

Le grand prix, d’une valeur de 1000 $, sera tiré le 9 décembre dans le cadre du Marché de noël. Pour participer, les abonnés n’ont qu’à remplir le formulaire de participation sur la page Facebook, lequel sera disponible le 8 novembre.

Un concours aussi pour les commerçants

Durant la semaine du 1er novembre, les entreprises, commerces et restaurants de la MRC de Joliette recevront un carton à positionner près de la caisse qui présente le concours Faites Briller le Grand Joliette.

En invitant leurs clients à participer au concours, l’entreprise qui aura le plus de mentions dans le formulaire de participation, remportera une campagne promotionnelle virtuelle incluant une infolettre, des bannières, un article, etc.