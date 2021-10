Le Restaurant Chez Henry généreux dans sa communauté

Le Restaurant Chez Henri, une véritable institution culinaire depuis 60 ans dans Lanaudière a décidé d’être généreux en ces temps difficiles.

C’est le 29 septembre dernier, que le Restaurant Chez Henri de Saint-Charles-Borromée a fièrement remis 5 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. La somme avait été amassée au cours d’une collecte de fonds qui s’est déroulée l’été dernier.

Au courant de l’été, 1 $ par pizza de la marque Henri Signature vendue était remis à la fondation.

Au total, depuis 2010, le restaurant a remis plus de 60 000 $ à la fondation par diverses activités-bénéfice, ainsi que par des dons importants.

«Nous tenons à remercier le Restaurant Chez Henri, particulièrement son propriétaire, monsieur Yves Pichette, et son directeur général, monsieur Frédéric St-Germain, pour la générosité et la loyauté dont ils font preuve à l’égard de la fondation. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des donateurs aussi fidèles. Nous désirons également remercier la clientèle d’avoir répondu à l’appel », a indiqué Maude Malo, directrice générale à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Les dons amassés par le restaurant serviront à contribuer au financement d’équipements médicaux et non médicaux, ainsi qu’à la réalisation de projets dans les établissements de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière.