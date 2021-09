Début des travaux d’Oxygen St-Côme

L'entreprise Investissements Lyscor a procèdée à la première pelletée de terre du plus grand projet immobilier résidentiel certifié écoénergétique en Amérique du Nord aujourd'hui à Saint-Côme.

Le projet Oxygen St-Côme constitue le plus grand projet immobilier résidentiel écoresponsable jamais réalisé en Amérique du Nord et représente des investissements de plus de 60 M$.

Le projet comprend également l'achat du terrain de golf de Saint-Côme en vue de mettre en place un projet quatre-saisons ayant comme but de desservir le plus de touristes possible.

Également, le projet permet d'ajouter une plus grande offre dans l'hébergement afin de répondre aux besoins sans cesse croisant des visiteurs de la région.

Nous sommes fiers de lancer ce projet unique et innovant, qui dépasse les plus hauts standards écoénergétiques, et qui sera extrêmement porteur pour la région. Je suis d’ailleurs très heureux de pouvoir compter sur l’expertise et le savoir-faire de partenaires de chez nous pour le concrétiser -François Gagnon, promoteur

Oxygen St-Côme en bref (selon le promoteur):

⎯ Des investissements fonciers de plus de 55 M$.

⎯ 70 emplois créés grâce à ce projet.

⎯ Le plus grand développement immobilier écologique et écoénergétique en Amérique du Nord.

⎯ Une superficie d’environ 2 millions de pieds carrés.

⎯ Situé à 110 km de Montréal et de Trois-Rivières.

⎯ Une réelle destination quatre-saisons avec une offre variée d’activités sportives comme le vélo de montagne et le ski.

⎯ Un projet intégrant des matériaux d’ici et impliquant des entrepreneurs locaux.

⎯ Un déboisement minimum des terrains et un service d’aqueduc inclus.

Les premières unités seront disponibles au courant des prochains mois et le projet dans sa globalité devrait nécessiter un délai de 2 à 4 ans avant d'être terminé.