Un autre été de réussite pour le programme Desjardins – Jeunes au travail!

C’est sur une note festive qu’a pris fin, le 8 septembre, la 23e édition du programme Desjardins – Jeunes au travail coordonné par le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm en collaboration avec les Caisses Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, de la Nouvelle-Acadie, Montcalm et de la Ouareau ainsi que de St-Roch-de-L’Achigan.

Ces trois derniers mois, ce programme qui n’a plus besoin de présentation a permis de faire vivre une première expérience d’employabilité à 115 jeunes de la MRC de Montcalm âgés entre 15 et 18 ans. L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm a ainsi tenu à présenter une soirée de clôture symbolique pour applaudir les 35 participants retenus, en présence de leurs parents, des 26 employeurs impliqués et des représentants des caisses Desjardins partenaires qui ont conjointement assumé les subventions salariales au programme.

Malgré les défis associés aux mesures sanitaires et à la pénurie de main-d’œuvre, les jeunes participants ont su, une fois de plus, relever les défis de l’emploi! « Soyez fiers d’avoir développé de nouvelles compétences et surtout, d’avoir vécu cette première expérience dont vous vous rappellerez toute votre vie! » a tenu à préciser Josiane Beaudoin, chargée de projets au CJE Montcalm.

Pour Benoit Lemieux, directeur de la Caisse Desjardins de St-Roch-de-L’Achigan et représentant des caisses partenaires, l’intégration des jeunes sur le marché de travail est une responsabilité partagée. « Appuyer ces jeunes, les encourager, leur donner l’estime d’eux-mêmes c’est l’affaire de tous. Les entreprises, les intervenants du CJE et nous les caisses, nous avons tous un rôle à jouer afin de permettre à ces futurs travailleurs d’être accueillis comme ils le méritent. »

Un accompagnement pour les employés, mais aussi les employeurs

Qu’il s’agisse d’emplois temporaires ou permanents, l’embauche d’étudiants présente certains défis pour les employeurs. En ce sens, que ce soit dans le cadre de Desjardins – Jeunes au travail ou non, le CJE Montcalm s’assure d’accompagner et de soutenir les entreprises dans l’attraction, la rétention et le développement des compétences en emploi.

Ainsi, cette soirée a aussi été l’occasion de souligner la grande implication des entreprises participantes qui ont su prendre le temps nécessaire pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi des participants. Cette adaptation, de part et d’autre, a permis une belle collaboration et favorisé la réussite de cette 23e édition présentée dans un contexte de pandémie. Comme quoi on peut de nouveau le dire : Montcalm, soyons fiers.

Desjardins - Jeunes au travail dans la MRC de Montcalm, en chiffres :