Un nouveau site Web pour acheter local dans Lanaudière

L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière (ACCL) annonce la mise en ligne de son nouveau site Web : soyonsresponsables.ca afin de favoriser l’achat local. Une Guide de l’achat responsable est par la même occasion lancé par l’organisme.

À la suite du lancement de la campagne de sensibilisation « Soyons responsables. Achetons local » en novembre dernier, l’ACCL arrive avec ce site Web, dans une mouture moderne et épurée, qui se veut un outil d’information et une vitrine pour l’ensemble des activités en lien avec la campagne.

Il agit également comme référence pour les entreprises, institutions, villes et municipalités qui désirent en apprendre davantage sur l’achat responsable.

Un tout nouveau Guide de l’achat responsable se retrouve par ailleurs sur cette plateforme. L’objectif de ce guide est de sensibiliser les lecteurs, les outiller et les accompagner dans leur démarche. Il comprend notamment des recommandations et les étapes pour réussir à intégrer de meilleures pratiques aux processus d’approvisionnement d’une entreprise.

Lorsque l’on intègre des critères environnementaux, sociaux et économiques aux processus d’achat de biens et de services, on parle alors d’achat responsable, dans lequel l’achat local est intégré, explique l’organisation.

Mise en place par 11 chambres de commerce du territoire lanaudois, la campagne de sensibilisation à l’achat local « Soyons responsables. Achetons local » jouit de la collaboration de partenaires dont la Table des préfets de Lanaudière et les SADC Achigan-Montcalm, Matawinie et de d’Autray-Joliette.