10 règles de sécurité machine que vous devriez savoir

Toute personne travaillant avec ou autour de machineries doit demeurer vigilante en tout temps afin d’éviter les sources de danger. Bien que les équipements industriels deviennent de plus en plus technologiques, il est toujours important de bien connaître les règles reliées à la sécurité machine.

Afin de sensibiliser le plus de personnes possibles, nous avons préparé ce petit guide des 10 règles que tous travailleurs devraient savoir avant d’utiliser une machine.

1. Utiliser la machinerie uniquement après avoir vérifié que les équipements de protection sont bien installés et ajustés pour l’opérateur.

Peu importe le type de machine utilisée, il est important de valider les réglementations entourant l’utilisation de chaque équipement. Plus les risques de blessure sont élevés, plus les exigences légales sont élevées.

2. Ne jamais retirer ou contourner un dispositif de sécurité industriel.

Bien que certains dispositifs semblent nuire au travail des ouvriers, ils sont nécessaires à leur sécurité. Parfois, il est préférable de complètement changer un protecteur si les employés ont tendance à le contourner pour effectuer leurs tâches plus rapidement.

3. Ne pas mettre en marche une machine qui utilise des dispositifs de protections endommagés ou non autorisés.

Chaque travailleur devrait vérifier l’état de la machine et de ses dispositifs de protection avant de l’utiliser. La moindre irrégularité devrait être mentionnée à un superviseur et révisée par un technicien avant d’allumer l’équipement.

4. Faire un rapport lorsqu’un bris est découvert sur une machine et effectuer les réparations le plus rapidement possible.

Afin d’assurer la sécurité de tous les travailleurs, un écriteau devrait également être apposé sur la machine pour prévenir qu’elle est endommagée. L’équipement devrait également être impossible à allumer jusqu’à ce que la réparation soit effectuée.

5. Chaque fois où c’est possible, appliquer du lubrifiant sur les pièces qui sont accessibles sans avoir à retirer les équipements de protection.

Le lubrifiant évite l’usure prématurée de la machine et la majorité des industriels n’en appliquent pas assez.

6. Retirer les dispositifs de protection uniquement si la machine est débranchée.

Avant toute réparation ou manipulation autour de la machine qui requiert le retrait des dispositifs de protection, il est préférable de complètement débrancher l’équipement.

7. Éviter de créer davantage de sources de dangers potentiels, comme des surfaces rugueuses, un coin pointu ou un objet tombant sur une machine en mouvement.

8. Toujours enfiler les bons habits de travail fournis par l’employeur pour efficacement vous protéger et ne pas porter de bijoux ou de vêtements amples, ni se laisser les cheveux détachés lors de la réalisation d’une tâche près d’une machine.

L’employeur est responsable de fournir le matériel de protection nécessaire pour tous ses employés. Les employés sont responsables d’utiliser adéquatement le matériel et de suivre les consignes de sécurité.

9. Ne jamais tourner le dos à une machine avant que toutes les pièces en mouvement soient immobiles.

10. Toujours poser ses questions relatives à la sécurité autour des machines à ses supérieurs en cas de doute.