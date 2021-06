Les tendances 2021 en maintenance industrielle

L’arrivée constante de nouvelles technologies aide les services de maintenance industrielle à améliorer leur productivité sans faire augmenter les coûts de production. Étant donné que les complexes industriels doivent bien établir leurs priorités pour l’année à venir, il est important de bien s’informer sur les tendances actuelles.

En plus de vous donner des points supplémentaires par rapport à la concurrence, les nouvelles stratégies de maintenance industrielle peuvent vous permettre d’augmenter considérablement votre marge de profit.

L’utilisation répandue des capteurs

Avec l’utilisation croissante des machines intelligentes, de plus en plus d’entreprises adoptent les capteurs pour surveiller l’ensemble de leurs installations. Les capteurs sont normalement conçus pour repérer les vibrations, bruits ou changements de température inhabituels et ensuite partager cette information avec un technicien ou un autre système central. Selon la complexité du problème, les solutions peuvent être trouvées et mises en application directement par les systèmes intelligents. Ces technologies permettent de repérer les bris ou les dysfonctionnements avant qu’ils ne nuisent à la chaîne de production.

Les capteurs peuvent également donner des informations sur l’état des machines, leur usure et leurs performances. Les données peuvent ensuite être analysées pour planifier les différentes phases de maintenance préventive.

La collecte d’une quantité encore plus grande de données

Les données sont les fondations des usines modernes les plus performantes et rentables. En plus d’ajouter des capteurs dans tous les recoins, les usines engagent de plus en plus d’analystes pour donner un sens à toutes les données recueillies. Selon le secteur d’activité, les entreprises se tournent parfois vers des outils avec intelligence artificielle afin d’accélérer l’analyse des données et l’émission de rapports.

La réduction des temps d’arrêt de production

Les entreprises savent pertinemment que les arrêts de production imprévus sont la source principale de perte de matériels et de revenus. Afin de diminuer le nombre de pannes, les responsables de la maintenance industrielle utilisent des outils de plus en plus performants pour prévoir les pannes en avance et effectuer les réparations au moment opportun. L’équipe peut ainsi changer les pièces usées, lubrifier les plus vieilles et faire les ajustements nécessaires sans trop déranger la production.

Des objectifs de performance et de rentabilité

Bien que ces objectifs soient communs depuis longtemps, l’utilisation croissante des données dans les complexes industriels permet de mesurer et surveiller en tout temps le rendement d’une chaîne de production. Souvent, pour augmenter la rentabilité, l’unique objectif consiste à utiliser le plus souvent possibles les machines à leur plein potentiel. Pour y arriver, une bonne maintenance industrielle est essentielle.

Un regard critique sur le contenu de l’inventaire

Grâce aux avantages des technologies comme les capteurs et l’analyse de données par une intelligence artificielle, la meilleure gestion de l’inventaire découle d’une stratégie efficace de maintenance industrielle. Tout d’abord, les capteurs peuvent indiquer l’usure d’une pièce et envoyer un avertissement lorsqu’une nouvelle pièce devrait être commandée. Ensuite, plus l’intelligence artificielle est utilisée, plus elle connaîtra les besoins de l’usine. Elle pourra alors prévoir les commandes en avance pour toujours avoir à portée de mains les pièces et les matériaux nécessaires à une maintenance industrielle impeccable.