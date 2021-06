La CDÉJ présente son conseil d’administration pour 2021-2022

À la suite de son Assemblée générale de mai dernier, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) présente son conseil d’administration 2021-2022. Ginette Mailhot poursuit son implication dans le rôle de présidente, alors que Caroline Thuot devient vice-présidente et que Philippe Saindon siègera à titre de secrétaire-trésorier.

« Ça fait maintenant 5 ans que j’occupe un poste sur le conseil d’administration de la CDÉJ et je suis très heureuse de poursuivre mon engagement à titre de présidente. L’organisation a beaucoup évolué et est devenue dans les dernières années un réel moteur de croissance pour la MRC de Joliette et ses entreprises », indique Ginette Mailhot.

Cette dernière a tenu à souligner ses intentions pour la suite des choses. « Ce sera ma dernière année à titre de présidente. On va travailler à assurer ma relève pour permettre à la CDÉJ de poursuivre sa mission, entourée d’entrepreneurs engagés et impliqués », ajoute-t-elle.

Deux nouveaux membres

Le rôle du conseil d’administration, composé de sept entrepreneurs de la MRC de Joliette, est d’orienter les stratégies et les projets mis en œuvre par la CDÉJ.

Cette année, trois postes étaient en élections. Les administrateurs sont nommés par les membres de la CDÉJ, soit les élus qui représentent les 10 villes et municipalités de la MRC. Un processus de mise en candidature a été déclenché plus tôt cette année, où de nouvelles personnes du milieu des affaires étaient invitées à s’impliquer dans la gouvernance de l’organisation.

Les nouveaux administrateurs nommés cette année sont :

Philippe Saindon, directeur général et associé, Immeubles Forsa inc.

Patrick Mougin, cofondateur et président, Brasserie Maltstrom et Alice&Ambre inc.

Leurs connaissances et leurs idées seront jointes à celles des administrateurs en place :

Ginette Mailhot, fondatrice, Capital Humain Plus

Caroline Thuot, présidente-directrice générale, TechnoDiesel

Luc Delangis, président, Les Entreprises Bourget

L’équipe de la CDÉJ et ses administrateurs souhaitent remercier André Lemire et Ève Landreville, qui ont décidé de se retirer, pour leur implication des deux dernières années au sein du CA.

Soutenir les entrepreneurs d’ici

« Les élus de notre MRC qui délègue leur mandat de développement économique à la CDÉJ ont fait un choix fort de laisser la gouvernance de la CDÉJ à des entrepreneurs lors de sa création. Ces entrepreneurs bénévoles contribuent grandement au rayonnement et au dynamisme de notre organisation », explique Nicolas Framery, directeur général de la CDÉJ

De façon plus spécifique, l’équipe de conseillers de la corporation offre du service-conseil gratuit, du financement, de la formation, du support à l’implantation et à l’expansion. « Chaque entreprise devrait avoir le réflexe d’appeler la CDÉJ pour bénéficier de l’expertise de ses conseillers et de son grand réseau de contacts », précise Mme Mailhot.

Plusieurs activités de réseautage et de formation pour favoriser une intégration rapide et efficace dans la communauté d’affaires de la MRC de Joliette sont finalement offertes.